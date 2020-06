Il Miur ha pubblicato le commissioni d’esame per la Maturità 2020. Il motore di ricerca delle commissioni è infatti stato aggiornato con i nominativi dei presidenti per l’esame di Stato 2020.

Confermato l’esame in presenza e della data di inizio fissata per il 17 giugno. Le misure di contenimento e lo svolgimento dell’esame saranno rivisti in base all’evoluzione della curva epidemiologica nelle varie aree del paese.

Il colloquio orale è essenzialmente suddiviso in cinque parti: 1) discussione di un elaborato concernente le materie di indirizzo, consegnato preventivamente ai docenti 2) discussione di un testo di letteratura italiana proposto dalla commissione 3) analisi multidisciplinare su un argomento scelto dalla commissione 4) esposizione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro 4) accertamento delle conoscenze in merito alla cittadinanza e alla costituzione italiana.

LE COMMISSIONI IN PROVINCIA DI CATANZARO