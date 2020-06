Un rayon d’espérance…. un raggio di speranza, è questo il nome del piatto vincitore per la regione Calabria del concorso “Le plat du de-confinement” indetto dall’Institut Français, sede di Palermo, a cui l’Istituto alberghiero di Lamezia “Luigi Einaudi” ha partecipato con tanti dei suoi alunni riportando il primo premio grazie a Christian Falvo della 4° A PD seguito da Deborah Lucia e ad Angela Campisano della 5° C ENO a sua volta supportata da Cherubina Palmieri al secondo gradino del podio in ambito regionale con un piatto dal nome “Espoir tricolore”.

I piatti dei vincitori saranno inoltre preparati dallo Chef dell’Ambasciata di Francia in Italia nell’ambito di pranzi o cene ufficiali nella sede della stessa Ambasciata a Roma a Palazzo Farnese.

Foto 2 di 2



Si tratta di due piatti diversi in quanto il piatto vincitore – quello fatto da Christian Falvo – è un dolce il cui punto di forza è l’unione tra un agrume di Calabria quale è l’arancia e un liquore simbolo d’Oltralpe come il Cointreau. Mentre, la creazione della Campisano, seconda classificata, è un piatto tipico italiano: gli gnocchi ma variati al gusto di barbabietola e accompagnati, per la gioia dei francesi, noti amanti delle salse, da una crema al pesto che sa di Mediterraneo, mare che accomuna e unisce l’Italia e la Francia.