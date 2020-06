Finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio ottenuti da 3 scuole lametine

Il Ministero dell’Istruzione, a seguito di istruttoria e verifica effettuata dal competente Ufficio della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha approvato le graduatorie regionali relative all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, suddivise per Comuni.

Nella graduatoria della regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme è risultato ammesso a finanziamento in riferimento a 3 istituti scolastici:

Borrello scuola primaria ed infanzia

Ardito scuola secondaria ed infanzia

Sant’Eufemia scuola primaria

Gli importi finanziati sono pari a 70.000 euro per la Borrello, 70.000 per l’Ardito e 40.000 per la scuola primaria “Sant’Eufemia”.

Le schede, con i relativi allegati, richieste dal bando erano state predisposte dall’amministrazione comunale nel mese di febbraio dell’anno 2020, prima del periodo di emergenza COVID-19.