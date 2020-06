Mensa scolastica non goduta, rimborso o accredito per il prossimo anno le ipotesi previste dal Comune

Data la sospensione delle attività didattiche da marzo per il Covid-19, anche a Lamezia Terme il servizio mensa è rimasto non goduto per gli alunni fruitori del servizio, ed in tale ottica è stata approvata oggi la documentazione necessaria per chiedere l’eventuale rimborso da parte di chi non godrà del servizio dal prossimo anno.

Il termine ultimo per il deposito cartaceo o telematico della domanda di richiesta di rimborso è stato fissato al 15 luglio, specificando che «il rimborso sarà erogato previa verifica sull’apposita piattaforma del saldo e dei giorni di effettivo utilizzo del servizio ai soli utenti che cessano definitivamente il servizio di refezione in quanto giunti al termine del ciclo scolastico di usufruibilità della mensa scolastica, previa verifica della regolarità dei pagamenti». L’accredito avverrà inoltre «solo ed esclusivamente se il conto è intestato al richiedente oppure cointestato. Non saranno accettati IBAN relativi ai libretti postali in quanto il mandato di pagamento non può essere accreditato».

Non avranno rimborso, ma accredito di quanto non usufruito, i genitori di utenti in uscita che hanno altri figli che fruiscono del servizio mensa, ed in tale caso il credito dovrà essere trasferito agli altri figli, imputandolo al nuovo anno scolastico 2020/2021.

Per gli utenti che terminano l’anno scolastico 2019/2020 con un saldo positivo, il credito residuo sarà imputato al nuovo anno scolastico 2020/2021.