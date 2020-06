«Un grande in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi calabresi che affrontano questa insolita maturità» arriva anche da Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

«Una prova è sempre una prova e questa vi accompagnerà verso un nuovo inizio» sostiene la governatrice, «siate custodi del vostro domani, nella consapevolezza che il futuro si costruisce da sé».

L’augurio è che «questa prova finale possa essere l’inizio d’un meritato successo che spero vi accompagnerà sempre».

«Un abbraccio e un incoraggiamento a tutti i maturandi che anche in Calabria oggi sono tornati a scuola per la prova d’esame» anche da Sandra Savaglio, assessore all’istruzione della Regione Calabria.

La componente della giunta regionale tributa anche «un grazie alle famiglie che li hanno accompagnati in questo difficile periodo di formazione scolastica a distanza e, in fine ma non per ultimo, un riconoscimento personale ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico che oggi riapre le scuole. Buon lavoro a voi e buona vita alle ragazze e ai ragazzi calabresi. Senza di voi tutto il nostro Paese non avrebbe senso alcuno, come una casa senza fondamenta».