Approvato l’avviso pubblico, e relativa modulistica, per quando riguarda le iscrizioni ai 3 asili nido comunali per l’anno 2020/2021, con le attività che riprenderanno a settembre dopo lo stop dovuto alle misure per il Covid-19.

La capacità ospitativa massima dei 3 asili nido comunali è di 40 posti per l’asilo nido di Via Conforti, 26 posti per l’asilo nido di Via Spartivento e 26 posti per l’asilo nido di via Giovanni XXIII, con dal 14 settembre orari divisi su 6 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 14).

L’ammissione a ciascuno degli asilo nido avverrà, nel caso in cui le richieste presentate saranno eccedenti rispetto alla disponibilità dei posti, mediante formulazione di apposita graduatoria d’accesso in base alle domande inviate tramite pec entro il 23 luglio.

La graduatoria sarà predisposta secondo le sottoelencate priorità e nello stesso ordine cronologico:

bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico precedente e per i quali i genitori richiedono

il proseguimento;

bambini che presentano handicap psico-fisico certificato dalla competente Asp;

bambini con un genitore diversamente abile o, a seguito di grave infermità, con invalidità superiore ai due terzi documentata tramite verbale di accertamento rilasciato dall’apposita commissione;

bambini conviventi con un solo genitore;

bambini i cui genitori lavorano entrambi;

reddito più basso del nucleo familiare attestato da certificazione isee in corso di validità.

A seconda del reddito Isee, 5 le diverse fasce con cui calcolare la retta da pagare: