La Provincia pubblica la gara d’appalto per l’adeguamento aule degli istituti superiori in ottica distanziamento sociale

Pubblicata dalla Provincia di Catanzaro la gara d’appalto da 301.452,52 euro relativa ai lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid -19 degli istituti scolastici del comprensorio lametino e soveratese, ovvero gli istituti superiori ricadenti nei comuni di Lamezia Terme, Soveria Mannelli, Decollatura, Chiaravalle Centrale, Soverato.

Sono compresi nell’appalto «tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza», con 30 giorni dalla data di consegna per completare il tutto, anche se il termine per presentare le domande è fissato al 20 agosto, ovvero circa lo stesso periodo rispetto alla prima campanella attualmente prevista il 24 settembre.

In linea generale per ogni istituto è prevista la creazione di nuove aule (con quindi nuove porte interne, rimozione infissi, spostamento di impianti, trasporto a smaltimento dei banchi biposto non più in uso, creazione alla bisogna di nuove pareti, etc) per far rispettare il distanziamento sociale tra alunni, con tra gli interventi specifici in più per: