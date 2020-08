Affidato l’incarico professionale per l’adeguamento alle norme Covid-19 delle scuole di competenza comunale

A circa un mese e mezzo dalla prevista ripartenza delle attività scolastiche, per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in funzione dell’emergenza sanitaria Covid-19 viene pubblicato l’affidamento di incarico professionale per progettazione esecutiva, direttore dei lavori, collaudo e sicurezza in fase di esecuzione.

Sarà Silvia Aloisio, in considerazione dell’esito della procedura di consultazione di 3 professionisti, ad occuparsi di tale aspetto vedendosi corrisposta 20.665,95 euro (ovvero un ribasso del 40% rispetto all’offerta base del Comune), di cui 16.287,80 per onorario, 651,51 per cassa previdenza e 3.726,64 per oneri Iva al 22%.

Sia per l’affidamento tecnico che per i lavori la copertura economica è assicurata dal Ministero dell’Istruzione, che con nota del 13 luglio ha comunicato all’Amministrazione Comunale un contributo finanziario di 400.000 euro per l’esecuzione degli interventi di realizzazione di piccoli interventi di edilizia e la fornitura di arredi da collaudarsi e liquidare entro il 31 dicembre, anche se la prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 24 settembre sia per le scuole dell’obbligo (di competenza comunale) che per le superiori (di competenza provinciale, che ieri ha pubblicato il bando per i lavori necessari ai vari istituti).