Affidati dalla Provincia per 206.062,65 euro i lavori di adeguamento degli istituti superiori del lametino e soveratese

Affidati dalla Provincia per 206.062,65 euro i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid -19, nel comprensorio lametino e soveratese.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Delle 34 offerte pervenute quella vincitrice è stata la proposta della B.L. Costruzioni S.r.l. S.r.l. – di Catanzaro, che ora dovrà effettuare i vari interventi richiesti entro fine mese, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Sul fronte delle scuole dell’obbligo il Comune di Lamezia Terme è più indietro, con la fase progettuale affidata all’esterno per la nota carenza di personale in via Perugini, ed un’affidamento dei lavori quindi ancora non avviato.