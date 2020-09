Laboratori iFactory Summer Camp, lunedì termine per le domande

Prenderanno il via martedì alle 15 le attività relative al progetto “iFactory Summer Camp” che saranno realizzate dalla Cooperativa Sociale INRETE di Lamezia Terme, e che vedono come soggetto promotore il Comune di Lamezia Terme, Settore Servizi alle Persone, nell’ambito del bando comunale indetto per la promozione e la realizzazione di attività ricreative finalizzate a favorire l’inserimento dei minori in contesti di socializzazione con il gruppo dei pari, in ottemperanza alle disposizioni varate a livello nazionale nell’ambito dell’Emergenza Coronavirus.

Il percorso progettuale proposto da INRETE, in partenariato con l’Associazione Aleph Arte, offre la possibilità a bambini e ragazzi di poter partecipare ad attività laboratoriali innovative, creative e inclusive, completamente gratuite, nell’ambito dell’area STEM (Scienze-Tecnologia-Ingegneria-Matematica) e dell’area Creativa-espressiva (modellazione creativa secondo il metodo Munari e stampa 3D), mediante l’utilizzo di metodologie di lavoro diversificate, dalla lezione frontale, al brainstorming, dal cooperative learning, al making, facendo appassionare i bambini e i ragazzi alle attività previste, attraverso il gioco e la tecnologia (aperta e low cost).

Le attività si rivolgono alle sottofasce Under 11 (massimo 12 minori dai 6 agli 11 anni) e Under 14 (massimo 12 minori dai 12 ai 14 anni), e si svolgeranno in due luoghi diversi: per le attività STEM verrà utilizzata la sede di INRETE in Via Giolitti 8, per le attività Creative-espressive la sede dell’associazione Aleph Arte in Via Ubaldo De Medici 2.

Le attività laboratoriali si svolgeranno, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, in un arco temporale di 12 giornate, in orario pomeridiano dalle 15 alle 19, e avranno inizio l’8 settembre per concludersi il 23 settembre 2020.

Le famiglie interessate possono presentare domanda compilando esclusivamente il modulo on line (https://forms.gle/nV5GKuWjP2Gmne6i9) entro lunedì alle 12.

Le famiglie che non hanno accesso ad internet possono compilare la domanda online presso i locali di INRETE Cooperativa Sociale, Via Giolitti 8, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì 10 – 12, martedì e giovedì 16 – 18, previo appuntamento ai seguenti contatti: tel.0968.448923 – centri.estivi@coopinrete.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0968.448923 o i numeri 333.2946798 (Pasquale Scaramuzzino) o 320.6142897 (Graziella Cantafio), oppure inviare una email a centri.estivi@coopinrete.it

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiari delle attività, fino ad esaurimento dei posti presentati (12 per il Gruppo Under 11 e 12 per il Gruppo Under 14) assegnati da parte del Comune di Lamezia Terme.

La graduatoria verrà stilata sulla base delle priorità definite dal bando e dal progetto in modo da assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori vulnerabilità (condizione di disabilità del minore per un numero massimo di 2 minori e/o condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del beneficiario (grado di istruzione e situazione occupazionale dei genitori), e sulla base del valore ISEE (non superiore ai 28.000 euro), in modo crescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. Saranno accettate domande di nuclei familiari con Isee superiore a 28.000 euro qualora vi sia disponibilità di posti residui.

E’ prevista una riserva di posti su segnalazioni da parte dei Servizi Socio-Educativi Comunali, delle Istituzioni Scolastiche e del Tribunale per i minorenni e delle altre agenzie educative del territorio (Parrocchie, Enti di Terzo Settore, ecc.). La graduatoria verrà pubblicata lunedì alle 18 sul sito della cooperativa www.coopinrete.it