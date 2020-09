Scadenza domani per la presentazione delle domande di “Stare insieme al Chiostro”

In riferimento al progetto “Stare insieme al Chiostro” lo staff dello stesso comunica che per partecipare ai laboratori gratuiti che si svolgeranno per tutto il mese di settembre le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il modulo allegato sulla pagina facebook del Chiostro, in formato immagine.

Bisognerà scaricare il modulo, compilarlo in duplice copia in tutte le sue parti e firmarlo; dovrà essere poi consegnato a mano domani dalle 17 alle 20 presso il Chiostro Caffè Letterario con sede in piazzetta San Domenico.

Saranno accettate solo le prime 50 iscrizioni, quelle che perverranno successivamente verranno inserite in una lista di attesa che verrà utilizzata in modo cronologico per eventuali sostituzioni dalla lista principale.

Il Chiostro, inoltre, si riserva di identificare un numero di bambini con disabilità o situazioni particolari, con partners del terzo settore.