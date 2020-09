Concluse le riprese del film di Mario Vitale “L’afide e la formica” al liceo Campanella

Si sono concluse nella giornata di ieri le riprese al Liceo Campanella del film “L’afide e la formica”, ambientato nella città di Lamezia Terme, prodotto dalla Indaco film di Luca Marino e diretto dal regista lametino Mario Vitale.

L’istituto superiore diretto da Susanna Mustari è la scuola lametina dove sono stati utilizzati il maggior numero di spazi per la realizzazione del film, che vede tra i protagonisti Beppe Fiorello. Dall’auditorium dell’istituto al cortile, dalla sala professori dove per diversi giorni si è potuto incontrare Beppe Fiorello in versione “professore” di educazione fisica alla sala di registrazione del liceo musicale utilizzato come camerino dall’attore.

Il Campanella, con la dirigente Mustari e lo staff composto dai docenti Licia Di Salvo, Saverio Molinaro e Olinda Suriano ha accolto e supportato con entusiasmo tutta la squadra che sta lavorando alla realizzando del film, le cui riprese continueranno nei prossimi giorni in città.

Il film ha ottenuto il sostegno anche di Mibac, Rai e Film Commission Calabria e ha il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

“Iniziare il nuovo anno con un’opportunità come questa” per la dirigente Mustari “è un’occasione di apertura e sinergia della nostra scuola con le attività culturali e artistiche, in questo caso con un progetto cinematografico importante che siamo certi contribuirà al rilancio dell’immagine della nostra regione e alla promozione del nostro territorio.”