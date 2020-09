Iniziativa “Aiutaci a riempire di gioia lo zaino sospeso” lanciata dalla Terza Commissione consiliare

La Terza Commissione Consiliare del Comune di Lamezia Terme, su iniziativa della consigliera Antonietta D’Amico, ha organizzato l’iniziativa “Aiutaci a riempire di gioia lo zaino sospeso” .

«Ogni anno tante famiglie all’inizio delle attività scolastiche hanno difficoltà economiche per garantire ai loro bimbi lo zaino con tutto l’occorrente per la scuola», si spiega nella nota di annuncio, «quest’anno, dopo la pandemia, per tante famiglie la situazione è peggiorata. Tanti bambini non potranno avere ciò che gli servirebbe per affrontare al meglio l’anno scolastico».

«Pertanto è qui che entra in campo la solidarietà!Abbiamo pensato in collaborazione con le cartolibrerie e gli altri esercenti del settore, di attivare il progetto di solidarietà “Aiutaci a riempire di gioia e non solo… lo zaino sospeso”», si spiega, «chiunque potrà donare articoli di cancelleria o altro necessari per le attività scolastiche (penne, quaderni, colori, squadrette, righelli, album, astucci, kit iginiezzanti per la scuola…) insomma, come sempre insieme aiutandoci, nessuno resterà indietro!Quanto raccolto verrà distribuito attraverso i canali di assistenza del settore. (Parrocchie, Caritas, Associazioni)»