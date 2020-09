Come già successo a novembre dello scorso anno per le elezioni amministrative, anche per il referendum costituzionale del 20-21 settembre ci sarà uno spostamento della sede seggi elettorali 71-72-73-74.

Per «sopravvenute gravi circostanze», le sezioni inizialmente previste all’interno del plesso scolastico “Manzi” di via Salvatore Foderaro saranno trasferite nel plesso “Tripodi – Mancuso” di via Jean Henry Dunant.