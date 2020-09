Gli asili nido comunali lametini riapriranno domani, richieste di iscrizione inferiori rispetto alla capacità ricettiva

Gli asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento e Via Giovanni XXIII riapriranno agli iscritti domani, rispettando le misure di sicurezza anti contagio previste dalla normativa nazionale e da quella regionale.

Per tali ragioni il Comune assicura dal proprio sito internet che «tutto il personale in servizio seguirà scrupolosamente i protocolli di sicurezza previsti per garantire la salute dei bambini e quella degli operatori; gli orari e le modalità di entrata e di uscita saranno normati al fine di evitare assembramenti; verrà sottoscritto il patto di corresponsabilità quale strumento di condivisione con le famiglie beneficiarie del servizio».

Si informa inoltre che «allo stato attuale le richieste di iscrizione presentate risultano inferiori rispetto alla capacità ricettiva delle strutture e che pertanto sono tutte accolte, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico».