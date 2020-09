Di giovedì, con mascherine indossate e disinfettante all’ingresso, ma la scuola riparte anche a Lamezia Terme, con ingressi differenziati e scaglionati a seconda delle classi, la novità di ritrovarsi dopo lo stop primaverile per una pandemia che ancora persiste, ma in città è arrivata solo marginalmente per fortuna.

Aspetto che però non fa venire meno l’obbligo di rispettare tutte le misure di sicurezza, ma tra genitori e figli davanti alle scuole elementari il distanziamento sociale è una pratica dalla metratura variabile in base alla voglia di rivedersi dopo mesi di didattica a distanza e di routine mutata, così come rimane la corsa a voler parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso designato per la classe della propria prole.

Termoscanner per i docenti che entrano, per gli alunni la temperatura dovrebbe essere già registrata a casa, e con non poca fatica si cerca di far entrare tutti in modo ordinato ed in fila mentre gradualmente il traffico da congestionato defluisce altrove.

Con l’aumentare dell’età la felicità di rientrare in aula diventa inversamente proporzionale, ma si eleva anche la consapevolezza del percorso di studi intrapreso e dell’autocoscienza in base a quali siano le norme da rispettare.

Al Liceo Scientifico “Galilei”, insieme alla dirigente Teresa Goffredo, a dare il benvenuto alle prime classi sono stati il sindaco, Paolo Mascaro, il vescovo Giuseppe Schillaci, ed il vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro, ognuno a rimarcare dal proprio ruolo istituzionale l’importanza simbolica del ritorno tra i banchi, rigorosamente monoposto, per riacquistare una sorta di normalità perduta.

Distanti in aula, si rimane più vicini all’esterno, perché oggi per tutti gli studenti lametini è suonata la prima campanella.