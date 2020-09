Scuole chiuse domani per l’allerta meteo di tipo arancione

In occasione dell’allerta arancione proclamata domani anche sul territorio lametino, in via precauzionale il sindaco della città della piana, Paolo Mascaro, ha optato per la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, limitazione che per altro va incidere su un numero minore di istituti essendo già previsto per alcuni la chiusura di sabato come orario.

Le previsioni sono di «precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici e meridionali; locali grandinate e frequenti attività elettriche; venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca; mareggiate lungo le coste esposte ai venti».

Perciò «verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’intera popolazione», si è stabilito che «al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili nido comunali nel territorio di Lamezia Terme».