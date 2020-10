Indetta dal Comune la gara d’appalto per l’adeguamento delle scuole da effettuare in massimo 45 giorni

Da una settimana, con già un’allerta meteo arancione ed un pericolo contagio da Covid a cambiare i piani di una parte di alunni, è ripresa la frequenza scolastica anche a Lamezia Terme, in alcuni casi con accorgimenti e ritmi diversi per poter rispettare tutte le norme Covid.

Se alcuni lavori son stati anticipati con risorse comunali, o tramite escamotage interni agli istituti, ieri da via Perugini è stata indetta la gara per gli “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, con il tecnico incaricato, Silvia Aloisio, che il 21 settembre ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di cui in oggetto.

Il Ministero dell’Istruzione il 13 luglio ha comunicato la concessione di un contributo finanziario di 400.000 euro per l’esecuzione di piccoli interventi di edilizia e la fornitura di arredi, da collaudarsi e liquidare entro il 31 dicembre.

L’affidamento dei lavori da 296.051,84 euro avverrà così tramite procedura negoziata su Mepa, invitando almeno 10 operatori, seguendo il criterio del prezzo più basso, con termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 45 giorni decorrenti dal verbale di consegna.