Applicando i protocolli di sicurezza, anche le scuole lametine passano a didattica a distanza mirata per evitare contagi

Applicando i protocolli di sicurezza, anche le scuole lametine in attesa degli esiti di tamponi ed esami per accertare eventuali nuovi contagi passano alla didattica a distanza per casi mirati.

Lezioni a casa in modalità a distanza da questa mattina fino a nuovo ordine per gli alunni delle classi 4^B – Liceo Artistico e 3^ C – Liceo Classico.

La decisione è stata presa ieri dal dirigente Nicolantonio Cutuli, dovendo seguire «il protocollo di sicurezza e le misure cautelative adottate da questa Istituzione scolastica con lo specifico Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sarscov-2 approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto».

Giovedì era toccato alla dirigente del liceo Campanella, Susanna Mustari, prevedere le attività a distanza per le classi 4AM, 1AL e 2AL, con rientro in aula 24 ore dopo.