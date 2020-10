L’Asp di Catanzaro pubblica l’avviso per 64 infermieri da destinare alle scuole in provincia fino al 31 dicembre

Saranno 64 gli infermieri che saranno reclutati a tempo determinato per le attività all’interno delle scuole in provincia di Catanzaro per quanto riguarda la pandemia da Covid-19.

Viene così indetto un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa che scadranno, salvo proroghe, il 31 dicembre.

Gli aspiranti infermieri, regolarmente laureati ed iscritti all’apposito ordine professionale ed al momento non dipendenti di strutture pubbliche o private accreditate, potranno presentare domanda via Pec o di persona entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’interno della sezione concorsi ed avvisi del sito internet dell’Asp di Catanzaro.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria finale di merito che sarà formulata dalla commissione tecnica sulla valutazione dei titoli e curricula.