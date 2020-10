Didattica a distanza anche per la sede lametina di scienze infermieristiche

L’evoluzione della situazione generale riguardo l’emergenza da coronavirus in atto ha imposto e sta imponendo alle strutture didattiche dell’Ateneo di Catanzaro un continuo monitoraggio e valutazione delle misure necessarie per venire incontro alle esigenze ed ai bisogni degli studenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative anticovid.

Nell’attesa così che si concluda, in queste ore, la scrupolosa verifica delle misure di contrasto e prevenzione dal rischio di contagio, adottate nel rispetto delle linee guida ministeriale per quanto riguarda l’uso in sicurezza degli spazi didattici del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il coordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Ateneo ha predisposto un avvio delle lezioni in sicurezza per gli studenti in Scienze Infermieristiche appartenenti ai poli di recupero decentrati di Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Infatti, al fine di evitare spostamenti dalle proprie sedi di residenza, per adottare ogni misura precauzionale in favore degli stessi, è stato disposto per tali studenti l’inizio delle attività didattiche, già programmate e calendarizzare, direttamente on-line, tramite l’apposita piattaforma e-learning dell’Ateneo, permettendo così anche di organizzare, in remoto, gli incontri con docenti e tutor dei diversi insegnamenti, per pianificare ed affrontare nel merito le istanze formative degli studenti.

Obiettivo primario è quello di garantire in maniera concreta il pieno supporto ed aiuto della struttura didattica dell’Ateneo per l’effettiva partecipazione alle attività formative del corso di laurea senza così compromettere né il diritto al studio e né il diritto alla massima tutela della salute, abbassando ogni possibile rischio dovuto soprattutto agli spostamenti.

Un’attenzione che responsabilmente l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha posto come linea d’azione fondamentale per l’avvio ormai prossimo del nuovo anno accademico.

Didattica e-learning anche per gli studenti del corso di laurea magistrale biennale in Scienze Infermieristiche, per agevolarne la formazione, in un momento in cui la propria presenza è necessaria nelle strutture ospedaliere della Regione per continuare a fronteggiare l’emergenza da coronavirus.