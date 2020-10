Green and Safety School, unico progetto del lametino approvato a Motta Santa Lucia

Approvata la graduatoria dei progetti ammessi, a quasi un anno di distanza dall’indizione, alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di aree in prossimità degli edifici scolastici, in attuazione del piano regionale dei trasporti, obiettivo n. 2 aree urbane azione n. 2 – misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle aree urbane, misura n. 2.4. Trasporto individuale non motorizzato e zone controllate. Green and Safety School.

L’azione mira a realizzare aree pedonalizzate nelle aree limitrofe agli edifici scolastici, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la fruibilità dei centri urbani. Essa costituisce una estensione a livello di scala di isolato o di quartiere degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, già avviati nell’ambito del programma “scuola sicura”.

I Comuni poteva presentare proposte per interventi in aree limitrofe ad edifici scolastici già adeguati ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni NTC 2008 o NTC 2018 o per gli edifici che saranno adeguati entro il 31 dicembre.

Unico comune del lametino beneficiario sarà Motta Santa Lucia, che avrà un finanziamento da 200.000 euro sulla base di cofinanziamento comunale da 24.772,61 euro.

Non passa invece la proposta di San Pietro a Maida, unico altro comune dell’hinterland a presentare domanda, avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo approvato.