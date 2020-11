Il 5 novembre si celebra la giornata mondiale della lingua romanì, seminario online per la Saverio Gatti

Il 5 novembre si celebra la giornata mondiale della lingua romanì istituita all’Unesco, riconosciuta come patrimonio culturale mondiale.

Partirà da Lamezia Terme il seminario di formazione per le docenti delle scuole primarie e secondarie dell’istituto comprensivo statale “Saverio Gatti”. Ideatrice del seminario di formazione è Giulia Di Rocco, romani italiana membro del Forum RSC istituto presso Unar Ministero delle pari Opportunità, in collaborazione con la preside dell’Istituto Margherita Primavera.

Il seminario di 3 giorni si svolgerà su piattaforma online (causa covid), avrà come scopo di abbattere i muri del pregiudizio e della discriminazione dei rom mettendo in risalto la cultura e la conoscenza di un popolo millenario presente in Italia già dal 1300.

I relatori del seminario saranno il docente universitario musicista Alexian Santino Spinelli, e l’attivista per i diritti umani e assistente legale Giulia Di Rocco