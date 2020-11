Lezioni nuovamente sospese per Covid-19 nell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora

Lezioni sospese per Covid-19 nell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora. «La Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha comunicato che “Vista l’evoluzione della situazione epidemiologica relativa al SARS CoV-2 verificatasi negli ultimi tempi nell’ I.C Perri Pitagora con un aumento dell’incidenza di positivi al COVID-19 sia di tra gli insegnanti che tra gli alunni, è auspicabile valutare l’opportunità di sospendere temporaneamente le attività didattiche al fine di evitare un ulteriore diffusione del contagio”», si legge nell’ordinanza pubblicata in serata sull’albo pretorio comunale.

Si prevede così «la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora, fino a nuova e diversa determinazione da assumere in base all’evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall’Autorità Sanitaria» e «l‘attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato».

Ieri era stata decisa da parte della direzione scolastica la ripresa delle attività didattiche in presenza da oggi per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “Pitagora” e per la classe 4F della scuola primaria “Maggiore Perri”, dopo che i tamponi per la ricerca del SARS-CoV 2 sugli alunni e docenti ritenuti contatti stretti di casi accertati di positività al COVID 19 avevano dato esito negativo.