Lezioni in presenza sospese anche nell’Istituto Comprensivo Manzoni-Augruso

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme informa che, in ossequio alle indicazioni impartite dall’Autorità Sanitaria, è stata disposta la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nell’Istituto Comprensivo Manzoni-Augruso, con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa determinazione da assumere in base all’evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall’Autorità Sanitaria.

Conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, vi sarà l‘attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato.

La sospensione dell’attività didattica in presenza è finalizzata ad evitare un ulteriore diffusione del contagio.