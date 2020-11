Garantita l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali anche con le scuole chiuse

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme precisa che in merito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, valevole da domani al 28 novembre, è comunque fatta salva la facoltà di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Si sottolinea, inoltre, che la sospensione dell’attività scolastica per le scuole dell’infanzia è da intendersi altresì per gli asili nido comunali e privati.