Due studenti del liceo linguistico partecipanti all’incontro digitale internazionale su Migrazione e mobilità transnazionale

Il Dipartimento di Lingua Tedesca del Liceo Campanella di Lamezia Terme ha conseguito in questi anni risultati egregi in ambito nazionale ed internazionale. È riuscito a garantire la partecipazione a concorsi, stage, gemellaggi, incontri, corsi di formazione, certificazione linguistica, che hanno arricchito l’offerta formativa del Liceo Linguistico.

Il lavoro tenace di alunni e docenti è valsa la stima del Goethe Institut e dell’Ambasciata Tedesca che in più occasioni hanno definito il Liceo scuola di eccellenza per lo studio della lingua tedesca, con i seguenti riconoscimenti:

– A.S. 2015/16 primo posto al concorso nazionale Das sprechende Buch – Il libroparlante tenutosi in occasione del Salone del Libro di Torino

– A.S. 2017/ 18 primo posto al concorso nazionale Deutsch in Szene- Tedesco in scena, tenutosi a Torino

– A. S. 2019/20 primo e terzo posto concorso nazionale W wie Wissen – Goethe Institut Milano

Proprio dal Goethe Institut di Kiew è arrivata una ulteriore attestazione di stima con la richiesta di far partecipare due alunni (livello linguistico B1) ad un incontro digitale internazionale su Migrazione e mobilità transnazionale.

Pertanto gli alunni Paola Bartuca della 5° A linguistico e Marica Rocca della 5° B linguistico parteciperanno a questo prestigioso incontro.

In questa occasione il Liceo Campanella ha rappresentato, assieme al Liceo Pascal di Giaveno, l’Italia. Ai lavori da remoto hanno partecipato anche Uzbekistan (5 allievi), Svezia (5 allievi) ed Ucraina (5 allievi).

L’evento si è svolto dal 12 al 16 ottobre e a coordinare i lavori sono stati due docenti della Bildungsstaette Bredbeck. I ragazzi hanno relazionato su progetti di sostenibilità ambientale regionale come il progetto E-mopoli (Electro Mobility as driver to support Policy instruments for sustainable mobility) e presentato l’opportunità di ricorrere a fonti alternative di riscaldamento come il nocciolino di sansa di oliva disoleata. L’incontro ha permesso un confronto sulle diverse iniziative di ecosostenibilità a livello europeo nonché una riflessione su quanto il cambiamento climatico incida sulla mobilità transnazionale.