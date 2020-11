Anche il liceo classico aderisce a Libriamoci, incontro online da oggi fino al 21 novembre

Il Liceo Classico Artistico Fiorentino aderisce a “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione –Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è stato accolto ancora una volta dalla scuola che, in maniera attiva e partecipata, si è adoperata nella realizzazione di iniziative che focalizzano l’attenzione sulla lettura e sugli studenti.

Numerose le iniziative che si svolgeranno nella settimana dal 16 al 21 novembre, a cui parteciperanno tutti gli studenti, i loro docenti e, in alcuni casi anche degli ospiti.

Lo svolgimento degli eventi avverrà in linea con il tema istituzionale della campagna: “Positivi alla lettura” e alla sua declinazione nei tre filoni tematici previsti: Contagiati dalla gentilezza, Contagiati dalle storie e Contagiati dalle idee.

Gli eventi si svolgeranno tutti in modalità online sulla piattaforma Gsuite.

Contagiati dalla gentilezza

“Al cor gentil rempaira sempre amore” Classi 2AQ 3A e 3C (a cura delle Prof.sse Maria Chieffallo, Anna Chierchia, Cesira Gualtieri)

venerdì 20 Novembre ore 11.00

Contagiati dalle storie

“Le storie: ascolto delle esperienze del passato per vivere pienamente il presente” Classe 2 C (a cura della Profssa Maria Cristina Cittadino )

Lunedì 16 Novembre ore 10.00

“Leggendo Jack London” Classi 1BA e 1AA (a cura della Prof.ssa Candida Mendicino)

martedì 17 Novembre ore 11.00

“The contagiosity of the tale” Classe 3B (a cura della Profssa Rossana Mamertino)

mercoledì 18 Novembre ore 10.00

“Storie della storia del mondo” Classi 2A 2B e 2C (a cura della prof.ssa L. Rizzuto, del Prof. M. Marino e della prof.ssa O. Sirianni con la partecipazione del prof. T. Cozzitorto)

giovedì 19 Novembre ore 10.00

Contagiati dalle idee

“Svegliamoci: la città del futuro o sarà in salute o non sarà” Classe 4A e 3B (a cura della Profssa Maria Chieffallo e la prof.ssa Laura Provenzano con la partecipazione di Paolo Piacentini)

Mercoledì 18 Novembre ore 11.00

“Giovani e web: tra nuove idee e nuovi rischi” Classe 5A e 5C 5AA(a cura della Profssa Caterina Pometti con la partecipazione di Ippolita Luzzo)

Sabato 21 Novembre ore 9.00

“Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione”: l’invenzione del telescopio di G. Galilei Classe 4B (a cura della Profssa Laura Provenzano)

Martedi 17 Novembre ore 12.00