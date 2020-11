Giovedì e venerdì due autori in collegamento con le classi del liceo Campanella per Libriamoci

Fino al 21 novembre torna in tutta Italia “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico.

Il Liceo “Campanella”, guidato dalla Dirigente Susanna Mustari, ha aderito anche quest’anno a una delle iniziative più importanti sull’educazione alla lettura.

La novità per questa edizione 2020 è rappresentata, inoltre, dal risultato eccezionale che il Liceo ha ottenuto quale unica scuola calabrese vincitrice del Bando relativo al “Polo di Biblioteche scolastiche 2020” promosso dal Mibact e dal Cepel. Un progetto che vedrà la costituzione di un polo Lametino –Vibonese finalizzato alla costituzione di una rete di biblioteche scolastiche con i partner dei due sistemi bibliotecari calabresi. Diventa, così, parte integrante del percorso di studi del liceo lametino, la promozione della lettura, la digitalizzazione del patrimonio librario neo Polo RCA e la realizzazione di eventi condivisi.

Le attività di “Libriamoci” vedranno lo svolgimento di alcuni incontri con importanti autori del panorama nazionale:

Giovedì alle 10:15 – contagiati dalle storie

le classi del triennio incontreranno l’autore Maurizio Fiorino con il suo romanzo “Ora che sono nato”

Venerdì alle 10:15 – contagiati dalle idee

le classi del biennio incontreranno Francesco Aloe, autore del romanzo “L’ultima bambina d’Europa”.

Ospite di entrambe le giornate sarà l’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano. Moderatrice e coordinatrice dei due incontri la professoressa Daniela Grandinetti.

Gli studenti collegati potranno intervenire e dialogare con gli autori in un dibattito vivo e frutto di un lavoro sinergico con i docenti del Dipartimento di Lettere dell’istituto. Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del Liceo e sulla pagina Facebook.