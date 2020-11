Il Tar revoca l’ordinanza regionale sulle scuole, il ritorno tra i banchi rimane per lunedì in diversi comuni del lametino

Il Tar della Calabria questa mattina ha disposto la sospensione dell’ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole dal 16 al 28 novembre stabilendone, di fatto, la riapertura ove non ci fossero ordinanze comunali o diverse indicazioni.

Il Tar ha sottolineato il “grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari del servizio scolastico” e che “non c’è certezza tra l’aumento dei contagi da covid e la presenza degli alunni a scuola”.

Nel contempo però nel lametino si tornerà tra i banchi in presenza solo da lunedì prossimo, essendo diverse le amministrazioni comunali ad essersi adeguate alla richiesta avanzata dall’Asp di Catanzaro per l’impossibilità della stessa di poter garantire tracciamento dei contatti ed esiti dei tamponi in tempi normali.