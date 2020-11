Mercoledì videoconferenza contro la violenza sulle donne per il liceo Campanella

Il Liceo “Tommaso Campanella” in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, organizza un convegno dal titolo “Liberi dalla paura – non si può morire dentro”.

Parteciperanno importanti rappresentanti delle Istituzioni ed esperti che, in ambiti diversi, operano sul territorio. L’incontro rientra in un programma di eventi tematici che il Liceo “Tommaso Campanella” intende sviluppare nel corso dell’anno scolastico.

La Dirigente scolastica Susanna Mustari ha sottolineato come «organizzare un momento di riflessione e sensibilizzazione rispetto ad una tematica tanto delicata quanto attuale, rappresenta un imperativo etico al quale la scuola non può assolutamente sottrarsi» come conoscere i riferimenti normativi e le disposizioni a tutela delle vittime; ri-conoscere gli atteggiamenti che preludono a forme di violenza; conoscere la presenza sul territorio di Centri di ascolto e di accoglienza.

Il Liceo “Tommaso Campanella” si fa portavoce di un messaggio importante per comprendere la gravità del fenomeno e le conseguenze. La violenza contro le donne è un fenomeno su scala globale e viene definito come violazione dei diritti umani; non colpisce solo la donna in quanto tale, ma mina l’uguaglianza e si pone come ostacolo allo sviluppo di una società democratica.

Appuntamento mercoledì 25 novembre dal liceo “Tommaso Campanella” con oltre 1200 studenti in diretta streaming sul canale You Tube della scuola e sulla pagina di Facebook; temi arricchiti da letture di alcuni brani e dalle voci di Giada Spina e Alessandra Falleti, studentesse del Liceo.