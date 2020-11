Lunedì ripresa delle lezioni per le scuole dell’obbligo lametine, rinvio di qualche giorno per alcuni istituti

Ripresa delle lezioni scaglionate per le scuole dell’obbligo lametine, che fino a sabato saranno chiuse per l’ordinanza comunale emanata l’11 novembre.

Oggi nuova ordinanza che spiega come «stante l’approssimarsi del termine del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza previsto dalla richiamata ordinanza sindacale, occorre regolamentare la ripresa delle attività didattiche in presenza tenendo conto del fatto che presso alcuni degli istituti scolastici interessati risultano in corso lavori di manutenzione straordinaria finanziati con i “Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020“, i quali appaiono con esse incompatibili».

Lunedì ci sarà la riapertura dell’attività didattica in presenza degli asili nido pubblici e privati, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado della città di Lamezia Terme, con inizio differito per:

Scuola dell’Infanzia Piccolo Principe 02 dicembre

Primaria/infanzia Augruso / Bella 09 dicembre

Primaria S.Eufemia 09 dicembre

Sezioni ubicate piano seminterrato Maggiore Perri 09 dicembre

Inoltre «alla luce delle limitazioni imposte con la presente ordinanza è facoltà dei Dirigenti scolastici attuare eventuale didattica in presenza scaglionata su doppi turni»