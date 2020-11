Il Ministro Azzolina condivide sui propri social un video inviatole dal personale dell’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco

Mentre continua il dibattito sul ritorno delle lezioni in presenza, il Ministro Lucia Azzolina condivide sui propri social il video inviato dal personale dell’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia Terme, «perché è uno dei tanti gesti d’amore che sto vedendo in queste settimane, da parte del personale scolastico nei confronti di alunni e studenti».

Maurizio De Paola nella mail che ha inviato spiega «attraverso questo video vogliamo mostrare ai nostri alunni le nostre facce buffe, il nostro incoraggiamento a non mollare, ad imparare ad essere coraggiosi, a non smettere di essere sognatori perché questo ci darà la forza di superare ogni ostacolo, anche quello più impervio».

Dal ministro un ringraziamento «a voi e a tutti i vostri colleghi che in ogni parte d’Italia dimostrano, in modi diversi, un grande amore per la scuola. Potete conoscere altre belle storie, provenienti dalla comunità scolastica italiana, seguendo i canali del progetto #NoiSiamoLeScuole».