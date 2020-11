Oggi pomeriggio taglio del nastro virtuale per la mostra Arte-Ficio del liceo artistico Fiorentino

Il 25 novembre in cui si ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Liceo Artistico Fiorentino di Lamezia Terme ha fissato la prima pietra della Mostra ARTE-FICIO lavorare con arte, che è arrivata alla terza edizione. Un’esperienza nata inizialmente con un percorso di alternanza scuola lavoro e che, ha visto nelle passate edizioni la presenza di artisti del territorio, di designer e della Fondazione Pistoletto. Quest’anno la mostra, che si svolgerà in digitale, vede protagoniste donne artiste, artigiane, designer. Donne che mettono in mostra la loro laboriosità e la loro creatività. L’evento ha un duplice significato: avvicinare i ragazzi, gli studenti al territorio e al mondo dell’arte, e, al contempo, gli artisti alla scuola. E, inoltre, si intende mettere in relazione tra di loro, le artiste e le loro diverse esperienze. Sebbene in modo virtuale, tutto nasce nel territorio calabrese, luogo di appartenenza identitaria.

La scelta non casuale della data si trasforma in una celebrazione dell’universo femminile che si esprime pienamente nell’arte e nella creazione di oggetti e manufatti. La conferenza di presentazione dell’evento si è tenuta in streaming su Meet di G-suite. A moderare l’evento la giornalista Caterina Misuraca, lametina che dal 2008 lavora a Milano, co-fondatrice di Natura Donna Impresa, che opera nel capoluogo lombardo, promuovendo l’arte, il design, dando voce all’operosità e alla caparbietà della donne, mettendo il loro operato in rete. A salutare i partecipanti alla conferenza, il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli che si è dichiarato entusiasta dell’evento e che ha ringraziato tutte le artiste partecipanti alla mostra. Ha affermato che la scuola è stata ben felice di promuovere queste attività e, soprattutto si è augurato di poter creare relazioni forti e durature con le realtà presenti sul territorio.

Presente l’assessore alla cultura del comune di Lamezia Terme Giorgia Gargano, archeologa, sensibile all’arte e alla tutela dell’arte, ha elogiato l’iniziativa, ricordando come nel corso dei secoli le donne artiste abbiano faticato ad emergere. L’arte nel corso dei secoli ha avuto una connotazione e una declinazione al maschile: le artiste erano costrette a operare nell’ombra. «Oggi – ha continuato l’assessore – l’arte deve essere espressione della donna e soprattutto della sua libertà nel mondo».

La parola è passata di voce in voce alle artiste presenti che hanno raccontato quanto sia complicato ancora vivere di arte e potersi affermare come artiste. Ma nelle loro parole è risuonata più volte la volontà di farcela, di continuare, di esserci. A tal proposito è stata ribadita la necessità di fare rete, di trovare i giusti canali, per confrontarsi e sostenersi a vicenda. Perché la vera forza è la collaborazione e la consapevolezza di appartenere a un mondo che ha bisogno di bellezza e creatività.

A ricordare la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Stefania Figliuzzi, avvocato, presidente dell’associazione Attivamente coinvolte onlus, ha espresso gratitudine per la realizzazione di questa manifestazione, rimarcando la necessità di una presenza forte delle donne nella nostra società, affinché non avvengano più episodi di violenza e sopruso contro la donna.

Infine è stato presentato il lavoro degli studenti: un racconto per immagini di tante donne che si sono contraddistinte nel corso del tempo, in ogni campo, un elenco che si spera di poter arricchire sempre di più.

Il convegno si è concluso con l’impegno a reincontrarsi al taglio del nastro virtuale della mostra digitale, oggi alle 18.30. Il link per partecipare all’inaugurazione è il seguente https://meet.google.com/gmo-izio-fyb?hs=122&authuser=1