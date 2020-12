Rientro in aula modificato per gli alunni dell’infanzia “Piccolo principe” e primaria/infanzia “Augruso / Bella”

Mentre, coadiuvata da qualche consigliere comunale o esponente di partito o movimenti, una minoranza di genitori continua a contestare il ritorno in aula dei propri figli come avvenuto in gran parte dalla provincia e della Calabria (ricevendo però oggi le stesse versioni su quanto avvenuto nelle ultime 2 settimane sia dal dipartimento dell’Asp che dal Comune, ma senza alcun atto scritto in mano), a causa del procrastinarsi dei lavori edilizi che interessano i rispettivi edifici scolastici, l’attività didattica in presenza presso la scuola dell’infanzia “Piccolo principe” e la scuola primaria/infanzia “Augruso / Bella” slitterà ancora di qualche giorno.

La scuola dell’infanzia “Piccolo principe” inizierà giovedì e non domani, la scuola primaria/infanzia Augruso / Bella lunedì e non mercoledì.

Invariato il ritorno mercoledì per le altre due scuole interessate da lavori, la scuola Primaria Sant’Eufemia e sezioni ubicate piano seminterrato Maggiore Perri.

Essendo l’ordinanza un atto amministrativo eventuali ricorsi devono essere presentati al Tar, e non tramite mozioni online o proteste negli uffici, entro 60 giorni oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.