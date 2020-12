Una serigrafia del pittore Marcello Balistrieri alle scuole della Città in occasione dei 10 anni della scomparsa degli 8 ciclisti lametini

Era il 5 dicembre 2010 allorquando Fortunato Bernardi, Giovanni Cannizzaro, Pasquale De Luca, Domenico Palazzo Rosario Perri, Vinicio Puppin, Francesco Stranges e Domenico Strangis venivano uccisi mentre praticavano il loro sport preferito.

Nell’avvicinarsi del decimo anniversario dalla scomparsa degli otto ciclisti lametini, i componenti della Terza e della Quarta Commissione Consiliare, presiedute da Giancarlo Nicotera e Maria Grandinetti, hanno deciso di donare una serigrafia del pittore Marcello Balistrieri alle scuole della Città.

«Tutto ciò – affermano – affinché anche a scuola ogni allievo possa riflettere sul tema della sicurezza stradale e sul valore della vita e possa avere, nel contempo, un dolce ricordo di otto stupendi figli di questa terra».

«Il ciclista rispetto all’uomo urbano – riferisce il pittore lametino Balistrieri dando una lettura della sua opera – é una figura che rimanda alla poesia, all’amore per i nostri paesaggi, alla lentezza di chi sa vivere con la natura. Questo dipinto racconta di persone che non verranno mai dimenticate, i ciclisti che passano tra la Comunità accolti da un eterno applauso, con accanto anche figure come un ragazzo, un bambino, un cane che sono lì a casa che li aspettano e li aspetteranno sempre, come tutti noi, accomunati dal loro stupendo ricordo».

Inoltre, al fine di regalare questo dipinto alla Comunità – precisano Nicotera e Grandinetti – chiunque potrà richiedere tramite la mail “ottociclistixsempre@virgilio.it” il file del quadro che potrà quindi essere singolarmente scaricato e stampato.