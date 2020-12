A Gizzeria scuole ed uffici comunali chiusi fino a dopo Natale

Scuole chiuse agli alunni fino al 22 dicembre a Gizzeria, con l’ordinanza del sindaco Argento a tenere conto delle mancate risposte da parte dell’Asp di Catanzaro alle pec inviate dal Comune, e rimarcando come «presso le scuole cittadine presta servizio personale proveniente da fuori del territorio comunale e da fuori provincia, per cui è veramente difficile attuare un monitoraggio ed un’attività di controllo capillare e minuziosa». Il ritorno in aula dovrebbe così avvenire dopo le vacanze natalizie.

Si ci affida poi a dati generali, sostenendo che «l’andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 9-22 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 58,55 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi quintuplicato rispetto al periodo di settembre – in cui si era mantenuto stabile – e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale».

Per le stesse motivazioni anche gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico, ma fino all’8 gennaio.

Per le sole richieste per rilascio di certificazione/documentazione e/o segnalazioni è possibile telefonare, durante gli orari d’Ufficio, ai numeri

Comune 0968/403045- 0968/403321

Delegazione Gizzeria Lido: 0968/411477

Polizia Locale: 0968403453

Per le richieste di appuntamenti per sole situazioni urgenti e indifferibili si dovranno, contattare telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici. Il dipendente fornirà un appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti. E’ possibile, inoltre, effettuare segnalazioni e comunicazioni telematicamente all’indirizzo PEC dell’Ufficio protocollo del Comune protocollo.gizzeria@asmepec.it che sarà giornalmente consultato