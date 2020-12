Attività didattica nelle sezioni ubicate al piano seminterrato del Maggiore Perri al via da giovedì

Tornati in aula anche gli alunni della scuola dell’Infanzia Piccolo Principe giovedì, e quelli della primaria/infanzia Augruso / Bella oggi, a causa del procrastinarsi dei lavori edilizi che interessano il relativo edificio scolastico, la ripresa dell’attività didattica in presenza presso le sezioni ubicate al piano seminterrato del Maggiore Perri, programmata per mercoledì, è stata rinviata al giorno dopo.

Confermata invece la ripresa mercoledì per gli alunni della primaria Sant’Eufemia.