Da mercoledì fino alle vacanze di Natale torneranno ad essere aperte le scuole a Serrastretta, anche se ancora in maniera parziale con la didattica mista: mattina in aula, pranzo e pomeriggio a casa.

Se i dettagli organizzativi saranno di competenza dell’istituto scolastico, il sindaco Felice Molinaro spiega che «la decisione di riaprire le scuole, in modo graduale e dopo aver strutturato misure da attivare in caso di necessità» si fonda su alcune considerazioni: «i casi di positività al Covid-19, in ambito comunale, sono pressoché tutti negativizzati, ossia guariti, e non ci sono al momento situazioni note di particolari criticità».

Inoltre l’infermiere scolastico assegnato all’istituto comprensivo è già operativo, con un quantitativo di tamponi rapidi a disposizione acquistati dal Comune da effettuare con la collaborazione dell’Uccp di Decollatura.

Sempre in ambito sanitario Marina Gigliotti ha firmato, con l’Asp di Catanzaro, il contratto per l’incarico di medico di base temporaneo assegnato al territorio di Serrastretta.

Da mercoledì sarà presente nei locali comunali 3 giorni a settimana: a Serrastretta mercoledì dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 12.30; a Migliuso giovedì dalle 15 alle 18.