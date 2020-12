Da mercoledì riprenderà la didattica in presenza anche a Platania, dove il sindaco Michele Rizzo comunica che i casi di positività al Covid-19, in ambito comunale, sono pressoché tutti negativizzati, ossia guariti, e non ci sono al momento situazioni note di particolari criticità.

L’infermiere scolastico assegnato all’istituto comprensivo Don Milani è già operativo, con un quantitativo di tamponi rapidi a disposizione acquistati dal Comune da effettuare a scuola tramite lo stesso professionista o con la collaborazione dei medici di base.