Lezioni sospese alla media Ardito per la positività di una docente e di alcuni genitori

Sabato è stato comunicato un caso di positività Covid-19 di una docente della scuola “Ardito” e casi di positività confermata di genitori, e reputando «reale il rischio di contagio della docente positiva non solo nelle classi d’insegnamento ma anche nelle altre classi per i contatti avuti coi colleghi di altri corsi» il dirigente Lorenzo Benincasa ha optato oggi per la sospensione delle lezioni in presenza nella scuola media fino a nuova comunicazione. Le attività del resto dell’istituto comprensivo riprenderanno regolarmente giorno 9 dicembre.

Il Dipartimento per l’Inclusione valuterà la possibilità, d’intesa con le famiglie, di svolgere attività in presenza per gli alunni con BES al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi un’effettiva inclusione scolastica

Problemi erano sorti anche durante le due settimane di chiusura delle scuole, ed infatti lo stesso dirigente il 27 novembre informava i docenti della scuola primaria Don Bosco della positività di una loro collega e del genitore di una alunna. In via precauzionale si erano sottoposti a quarantena precauzionale 6 collaboratori scolastici e 2 docenti di sostegno.

Anche la scuola lamenta nelle proprie comunicazioni l’assenza di risposte da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asp, che dovrebbe essere la cabina di regia sulle decisioni da prendere in casi come questi.