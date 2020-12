Sabato versione “virtual” al classico Open Day per il liceo Campanella

Il Liceo Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme non rinuncia a presentare l’offerta formativa per le iscrizioni all’Anno Scolastico 2021-2022. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, il Liceo Campanella propone una versione “virtual” al classico Open Day.

Sabato alle 16 la Dirigente Susanna Mustari, con le docenti referenti, Serra e Di Salvo, accoglieranno alunni e genitori. Molte le attività programmate: un tour nelle aule virtuali e nei laboratori dove gli studenti e i loro genitori potranno incontrare i docenti, fare domande e conoscere la scuola, gli indirizzi e le attività che si svolgono.

Il Liceo linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-sociale, il liceo Musicale e il liceo Coreutico apriranno le porte e illustreranno gli aspetti caratterizzanti ogni singolo indirizzo.

«Lo studio delle Lingue, delle Scienze Umane, dell’Economia, della Musica e della Danza – sottolinea la Dirigente Mustari – sono risposte concrete e immediate che vanno ad arricchire il bagaglio tradizionale dello studente rispondendo ai suoi nuovi bisogni e offrendo gli strumenti più idonei per una formazione a carattere europeo. La multiculturalità, l’educazione plurilingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) su una solida struttura umanistico-scientifica garantiscono la preparazione di eccellenza del Liceo Linguistico. Studiare il Diritto e l’Economia con un immediato travaso nelle aziende o nel mercato universitario e la conoscenza di due lingue straniere, sono traguardi ora realizzabili nel Liceo Economico-Sociale».

«Anche lo studio del mondo classico, patrimonio indiscusso della nostra storia, necessita di ampliamento per non rimanere mutilo e inadeguato alle nuove richieste. Il Liceo delle Scienze Umane affonda le sue radici nella storia e nella tradizione senza tuttavia rimanerne insabbiato, confrontandosi con discipline più utili e costruttive, offrendo un profilo personale completo e vivacemente moderno», continua la dirigente, «il Liceo Musicale e Coreutico rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con l’inclusione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, della musica e della danza tra i percorsi di eccellenza per la formazio­ne della persona di cultura. Due indirizzi che conciliano efficacemente gli studi liceali con la bellezza e il rigore che le discipline artistiche esigono»