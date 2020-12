Via libera all’istituzione dell’osservatorio permanente per l’inclusione scolastica “Antonio Saffioti”

Deliberata dalla giunta Mascaro l’istituzione dell’osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (opis) “Antonio Saffioti”, descritto come «interlocutore attivo e propositivo nei confronti dell’Amministrazione Comunale in relazione ai bisogni, ai progetti e alle priorità sui quali concentrare le attenzioni, gli investimenti e le progettualità locali, per sostenere una politica scolastica di qualità a misura dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, con il concorso corale dei soggetti della comunità».

L’Amministrazione Comunale partecipa all’Osservatorio «con l’Assessore all’Istruzione e l’Assessore alle Politiche Sociali (o loro delegati) e lo sostiene, compatibilmente con le risorse economiche di bilancio, attraverso il supporto logistico, la dotazione di attrezzature informatiche essenziali, nonché di ogni altra possibile misura idonea ad agevolare il perseguimento delle finalità dell’Osservatorio».

Nello specifico l’osservatorio dovrà «dare supporto e consulenza all’Assessorato alla Pubblica Istruzione per garantire ai cittadini ulteriore incisività ed efficacia riguardo alle problematiche relative all’inclusione scolastica, con particolare attenzione nei confronti dei minori con Bisogni Educativi Speciali».