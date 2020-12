“Donne, filosofia della natura e scienza tra Cinquecento e Seicento” per aprire la V edizione del festival della scienza

Un calendario ricco di eventi quello del Festival della Scienza, organizzato dal Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme, e ormai giunto alla sua V edizione. Tra attività laboratoriali e di ricerca, tutto da realizzare rigorosamente online causa norme anticovid, sono stati previsti anche momenti di formazione per gli studenti del Liceo.

Il Festival si aprirà con cerimonia ufficiale, mercoledì alle 9, nello stesso giorno alle 11 prenderà il via la convegnistica del Festival, in piattaforma google. Primo tra gli eventi, l’incontro in video conferenza con Sandra Plastina, Presidente della Società Filosofica Italiana sez.Calabria e docente di Storia della filosofia moderna presso l’Università della Calabria.

Plastina, studiosa del pensiero moderno, è autrice di diversi testi e articoli sulla filosofia del Rinascimento. Tra le sue ultime pubblicazioni “Filosofe della modernità. Il pensiero delle donne dal Rinascimento all’Illuminismo” (2019), “Mollezza della carne e sottigliezza dell’ingegno. La natura della donna nel Rinascimento Europeo” (2017), la cura dell’edizione critica della Philosophia Epicurea di Nicholas Hill (Supplementi di Bruniana & Campanelliana) e la voce “Giustizia”, nell’Enciclopedia Bruniana (2010).

L’incontro per gli studenti del Galilei, avrà come titolo: ”Donne, filosofia della natura e scienza tra Cinquecento e Seicento” e, in quanto attività di formazione alla parità di genere, verterà sul rapporto tra donne e filosofia moderna.