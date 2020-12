“Fenomenologia della musica contemporanea: 10 tappe tra Pop, Trap e Rock” domani per gli studenti dello scientifico

La seconda giornata del Festival delle Scienze promosso dal Liceo Galilei per il territorio, avrà come ospite Alessandro Alfieri, massmediologo, già docente di Scienze Filosofiche e Sociali presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e cultore della materia in Estetica presso l’Università La Sapienza.

Alfieri vanta un ricco curriculum, ha lavorato presso il MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea), collabora con diverse testate sia cartacee che online e si occupa di arte e fenomeni sociali. Tra i suoi numerosi saggi ricordiamo gli ultimi pubblicati “Galassia Netflix. L’estetica, i personaggi e i temi della nuova serialità” (2020), “Che cos’è la video-estetica” (2019), “Rocksofia. Filosofia dell’Hard Rock nel passaggio di millennio” (2019).

Per gli studenti del liceo tratterà in videoconferenza domani dalle 11 il tema “Fenomenologia della musica contemporanea: 10 tappe tra Pop, Trap e Rock”.