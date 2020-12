Scene di vita quotidiana, il liceo scientifico premia gli scatti delle scuole medie lametine

Oggi presso l’aula magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, in occasione del Festival della Scienza che si sta svolgendo dal 16 dicembre, si è svolta la premiazione del concorso fotografico organizzato dallo stesso

Liceo. Il tema di questa edizione, che ha visto la partecipazione numerosa di studenti e studentesse delle scuole medie del territorio, è stato “Scene di vita quotidiana”, data la non normalità dovuta alla pandemia da Covid-19.

La Preside Goffredo ha così ringraziato i convenuti: una piccola rappresentanza di docenti e studenti presente a scuola, una più ampia assemblea presente invece in remoto.

Miriam Rocca ha quindi presentato i membri della giuria, composta dal Presidente Eugenio Mercuri, membro dell’associazione fotografica “Sezione aurea”, dai Dirigenti Scolastici Maria Angela Bilotti e Lorenzo Benincasa, dalle docenti Mara Perri, Giovanna Torcasio e Anna Rosa e da uno studente del Galilei, Giovanni Rossi.

Mercuri, ha descritto i criteri tramite i quali si è potuti procedere alla selezione del materiale, sottolineando come sia stato arduo scegliere tra i lavori, poichè tutti, in maniera differente, hanno emozionato la giuria. Si è così scelto di premiare quelle foto che meglio di altre hanno avuto la capacità di emozionare.

Questi i premiati: il Primo classificato è risultato lo studente Butera Francesco Antonio della scuola Media Ardito, omaggiato con un Dizionario; la Seconda classificata, la studentessa Muraca Sabrina, della scuola Media Nicotera, omaggiata con 3 libri di Narrativa; e infine il Terzo classificato, lo studente Fiorile Sacco Massimo della scuola media S.Mango D’Aquino, omaggiato con 2 classici di Letteratura Italiana.

Tra le menzioni speciali: Valentino Gigliotti della scuola media Pitagora, Toscano Giovanni e D’Augello Alessia Francesca della scuola media Ardito, Longo Francesca e Chieffallo Giuseppe della scuola media di San Mango D’Aquino.

Emozionati i Dirigenti Benincasa e Bilotti che complimentandosi con la Preside Goffredo, hanno sottolineato l’importanza per gli studenti di partecipare a queste iniziative: è bene organizzare eventi in cui il “mettersi alla prova” diventa per i nostri ragazzi uno strumento di crescita e valorizzazione. Una bella pagina dunque di buona scuola.