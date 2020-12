Affidamento tecnico per l’adeguamento sismico della palestra e dell’auditorium del “Tommaso Campanella”

Indetta dalla Provincia di Catanzaro la gara di appalto per l’affidamento del servizio di progettazione fattibilità tecnico-economica e definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi attinenti alla geologia e geotecnica, compresa preventiva analisi vulnerabilità sismica, relativamente ai lavori di adeguamento sismico della palestra e dell’auditorium dell’Istituto scolastico “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme.

Per un valore stimato in 128.125,63 euro, il contratto prevede:

verifiche ed indagini sismiche e progetto di fattibilità tecnico-economica, durata massima di 90 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna del servizio;

progettazione definitiva degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico, durata massima di 45 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di formale comunicazione del RUP.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione fissato a mezzogiorno del 1 febbraio.