Nelle prossime settimane termine di iscrizione ai corsi propedeutici musicali del Tchaikovsky al De Fazio

Scadranno il 19 gennaio i termini per la presentazione delle domande di nuova ammissione, nonché l’11 gennaio per il rinnovo delle iscrizioni degli allievi già immatricolati nel precedente A.A.2019/2020, ai corsi propedeutici dell’istituto superiore di studi musicali “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Nocera Terinese in regime di convenzione con l’Istituto Tecnico Economico “De Fazio” di Lamezia Terme.

Attualmente le lezioni rimarranno in versione online tramite l’apposita piattaforma e-learning del conservatorio, ma in caso di miglioramento della situazione sanitaria in presenza nell’istituto tecnico economico si terranno le sole discipline pratico-individuali di strumento e canto, mentre quelle teorico-collettive rimarranno in modalità telematica.

Gli strumenti previsti per ogni corso di studio sono: chitarra, clarinetto, fisarmonica, flauto, oboe, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, trombone, violino, canto pop/rock, batteria e percussioni pop/rock, basso elettronico pop/rock, basso elettrico jazz, batteria e percussioni jazz, chitarra jazz, sassofono jazz, bandoneon, chitarra battente, fisarmonica tradizionale, lira calabrese, fisarmonica diatonica, zampogna, ciaramella.

Anche per l’anno accademico che si avvierà a febbraio previste 62 borse di studio per esonerare altrettanti studenti dal pagamento della retta annuale da 500 euro (divisibile in 3 rate), mentre rimane la tassa di immatricolazione da 75 euro (6,04 euro in più per le nuove matricole).