Virtual Open day, venerdì iniziano le trasmissioni su Catanzaroinforma.it con il liceo Campanella

Entra nel vivo il progetto “Virtual Open Day”, ideato da Catanzaroinforma con gli istituti scolastici che hanno aderito, per consentire una scelta consapevole – da parte dei ragazzi e delle loro famiglie – della scuola in cui proseguire gli studi.

Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo con l’impossibilità di organizzare gli open day tradizionali, dal prossimo venerdì 8 gennaio e per tutta la settimana successiva, sulla web tv del nostro giornale e sulle pagine social andranno in onda delle trasmissioni in cui sarà presentata l’offerta formativa di ogni singola scuola che ha partecipato.

Il tutto con immagini realizzate all’interno delle varie strutture, interviste, collegamenti con studenti ed ex allievi e la possibilità di rivolgere domande agli ospiti presenti in studio. Di seguito il calendario delle trasmissioni:

– Venerdì 8 gennaio, ore 18:00, LICEO STATALE “CAMPANELLA”

– Lunedì 11 gennaio, ore 18:00, ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “SCALFARO”

– Martedì 12 gennaio, ore 18:00, IIS “FERMI”

– Mercoledì 13 gennaio, ore 18:00, POLO DIDATTICO CONVITTO “GALLUPPI”

– Giovedì 14 gennaio, ore 18:00, LICEO SCIENTIFICO “SICILIANI”

– Venerdì 15 gennaio, ore 18:00, LICEO CLASSICO “GALLUPPI”