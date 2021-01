Per le prossime 2 settimane 3 giorni di orientamento in ingresso al Polo tecnologico

Col mese di gennaio inizia una fase importante per gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado che dovranno preoccuparsi della preiscrizione alla scuola secondaria di secondo grado entro la fine del mese.

Il Polo tecnologico, per venire incontro agli studenti e ai loro genitori in questa difficile scelta, offre loro la possibilità di scoprire la propria Offerta formativa che si presenta con un ventaglio ricco di opportunità e di indirizzi specifici adatti a ogni tipo di esigenza. La scuola, infatti, nel corso del tempo ha consolidato 9 indirizzi tutti di alto livello che formano le competenze adeguate sia al futuro studente universitario che al giovane che si affaccia al mondo del lavoro nel settore tecnico e professionale.

Gli indirizzi attivi in questa scuola sono:

chimica, materiali e biotecnologie

costruzione, ambiente, territorio

elettronica ed elettrotecnica

grafica e comunicazione

industria e artigianato per il made in italy

informatica e telecomunicazioni

manutenzione e assistenza tecnica

meccanica, meccatronica ed energia

trasporti e logistica

Per i giorni 11-13-15-18-20-22, il Polo tecnologico ha programmato degli Open Day, sia on line che in presenza, per dare la possibilità a studenti e famiglie di visitare da vicino gli ambienti della scuola: aule, laboratori, palestra e tutte le infrastrutture di cui è dotata questa bellissima e funzionale realtà scolastica tecnologicamente all’avanguardia. I docenti accoglieranno i visitatori per spiegare dettagliatamente il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, il piano di studi di ogni singolo indirizzo e le potenzialità di successo nel mondo del lavoro così come le possibilità di accesso ai corsi universitari.

Per partecipare in presenza agli Open Day nei suddetti giorni, dalle 15.30 alle 17.30, è necessario prenotarsi chiamando la Referente all’Orientamento al 3339519877 oppure inviare una richiesta alla seguente mail: orientamento@polotecnologico.edu.it lasciando il recapito telefonico.